Lula cita COP30 em discurso da Assembleia Geral da ONU

Entre as temáticas escolhidas para o discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mencionou a realização da 30ª Conferência Geral das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será em Belém no mês de novembro.

Durante o discurso, o presidente relembrou o aumento do aquecimento global, que fez de 2024 o ano mais quente já registrado, e se referiu à COP30 como "a COP da verdade". "Será o momento dos líderes mundiais provarem a seriedade do seu compromisso com o planeta", destacou.

Veja também Mundo Na ONU, Lula cita condenação de Bolsonaro e defende Judiciário Mundo Lula abre debate da Assembleia Geral da ONU nesta terça (23)

Em sua fala, o chefe de Estado enfatizou que armamento algum poderá "nos proteger da crise climática", e criticou países que não aderem à pauta ambiental.

"Nações em desenvolvimento enfrentam a mudança do clima ao mesmo tempo em que lutam contra outros desafios. Enquanto isso, países ricos usufruem de padrão de vida obtido às custas de 200 anos de emissão de gases" Lula Presidente da República

Lula ainda frisou que sem os compromissos de cada país na redução da emissão de gases do efeito estufa, as chamadas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), "caminharemos de olhos vendados para o abismo", e reforçou o convite às nações para a conferência.

O discurso aconteceu nesta terça-feira (23) na sede da ONU em Nova York, nos Estados Unidos.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.