Eduardo Bolsonaro minimiza elogios de Trump a Lula: 'Inteligência política'

Presidente dos EUA disse deve se encontrar na semana que vem com o mandatário brasileiro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Deputado Eduardo Bolsonaro
Legenda: O deputado federal se manifestou após fala de Trump sobre Lula na ONU
Foto: MANDEL NGAN / AFP

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) minimizou os elogios feitos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante discurso na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta terça-feira (23). 

Pelas redes sociais, o parlamentar disse que a fala de Trump, assim como o encontro anunciado por ele entre os dois líderes, representou uma estratégia de negociação da parte do republicano. 

"Para quem conhece as estratégias de negociação de Donald Trump, nada do que aconteceu foi surpresa. Ele fez exatamente o que sempre praticou: elevou a tensão, aplicou pressão e, em seguida, reposicionou-se com ainda mais força à mesa de negociações", escreveu o deputado, em publicação no X. 

Conforme Eduardo Bolsonaro, a fala do presidente norte-americano combinou "firmeza estratégica" com "inteligência política".

Encontro com Lula

Mais cedo, na tribuna da ONU, Donald Trump afirmou que se encontrou com o presidente Lula e, segundo ele, os dois teriam se abraçado e combinado um novo encontro para a próxima semana. 

A fala ocorreu logo após o pronunciamento do líder brasileiro, que havia feito críticas indiretas ao norte-americano. Lula, presente no plenário, reagiu com surpresa às declarações.

O republicano disse que teve "uma química excelente" com o presidente brasileiro, e "que ele pareceu um cara muito agradável".

"Eu estava entrando (no plenário da ONU), e o líder do Brasil estava saindo. Eu o vi, ele me viu, e nos abraçamos. Na verdade, concordamos que nos encontraríamos na semana que vem", disse Trump. "Não tivemos muito tempo para conversar, tipo uns 20 segundos (...). Mas ele pareceu um homem muito legal. Ele gostou de mim, e eu gostei dele", disse Trump.

Segundo o g1, fontes do governo brasileiro confirmaram a reunião entre Trump e Lula na próxima semana, mas não disseram se a conversa ocorrerá ao vivo ou por telefone.

Nos bastidores do Itamaraty, a declaração de Trump foi recebida com ironia. Um integrante do governo chegou a comentar que "Trump parece estar falando num bar, deveriam levar um chope pra ele". Entre diplomatas, o discurso do republicano foi classificado como "patético".

 

