Na ONU, Lula diz que 'nada justifica o genocídio em Gaza'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou na abertura da 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), na manhã desta terça-feira (23), e defendeu que "nada justifica o genocídio em curso em Gaza".

"Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada justifica o genocídio em curso em Gaza", afirmou.

"Ali, sobre toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional, humanitário, e o mito da superioridade ética do ocidente. Esse massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Em Gaza, fome é usado como arma de guerra e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente", disse o presidente.

Delegação Palestina

Lula também lamentou a ausência da delegação da Palestina presencialmente na reunião deste ano, após o governo americano revogar todos os vistos de membros do governo palestino.

"É lamentável que o presidente Mahmoud Abbas tenha sido impedido pelo País anfitrião de ocupar a bancada da Palestina neste momento histórico", afirmou.

O presidente ainda expressou admiração pelos judeus que se opõem ao conflito no território, destacando que o povo palestino corre o risco de desaparecer.