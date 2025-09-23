Trump revela 'química' em encontro com Lula na ONU e reunião na próxima semana

Em discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou — nesta segunda-feira (23) — que se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, os dois teriam se abraçado e combinado um novo encontro para a próxima semana.

A fala ocorreu logo após o pronunciamento do líder brasileiro, que havia feito críticas indiretas ao norte-americano. Lula, presente no plenário, reagiu com surpresa às declarações.

Trump diz que teve "uma química excelente" com o presidente brasileiro, "que pareceu um cara muito agradável".

"Eu estava entrando (no plenário da ONU), e o líder do Brasil estava saindo. Eu o vi, ele me viu, e nos abraçamos. Na verdade, concordamos que nos encontraríamos na semana que vem", disse Trump. "Não tivemos muito tempo para conversar, tipo uns 20 segundos (...). Mas ele pareceu um homem muito legal. Ele gostou de mim, e eu gostei dele", disse Trump.

Segundo o g1, fontes do governo brasileiro confirmaram a reunião entre Trump e Lula na próxima semana, mas não disseram se a conversa ocorrerá ao vivo ou por telefone.

Nos bastidores do Itamaraty, a declaração de Trump foi recebida com ironia. Um integrante do governo chegou a comentar que “Trump parece estar falando num bar, deveriam levar um chope pra ele”. Entre diplomatas, o discurso do republicano foi classificado como “patético”.