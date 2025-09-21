Reino Unido, Austrália e Canadá reconhecem o Estado da Palestina; veja lista

Neste domingo (21), dez países - a maioria deles europeu - devem reconhecer a Palestina como Estado soberano, rompendo a política apoiada pelos Estados Unidos e por Israel, que trava desde 2023 um conflito contra o grupo extremista Hamas.

Austrália, Canadá e Reino Unido, por meio dos seus primeiros-ministros, anunciaram na manhã deste domingo que reconhecem a Palestina como Estado Soberano.

"(A Austrália) reconhece formalmente o independente e soberano Estado da Palestina. Ao fazê-lo, a Austrália reconhece as aspirações legítimas e antigas do povo palestino de ter um Estado próprio", afirmou Anthony Albanese, premiê da Austrália, por meio de um comunicado.

"Hoje, o Reino Unido reconhece formalmente o Estado da Palestina para reviver a esperança de paz entre palestinos e israelenses, e uma solução de dois Estados", afirmou Keir Starmer, primeiro-ministro britânico, em publicação nas redes sociais.

"O Canadá reconhece o Estado da Palestina e oferece sua colaboração para construir a promessa de um futuro pacífico, tanto para o Estado da Palestina como para o Estado de Israel", disse Mark Carney, premiê canadense.

Conforme o jornal português Euro News, outros sete países devem seguir os mesmos passos, liderados por uma iniciativa francesa. São eles:

Andorra;

Bélgica;

França;

Luxemburgo;

Malta;

Portugal;

San Marino.

Até agosto, conforme a BBC, 147 dos 193 membros da Organização das Nações Unidas (ONU), incluindo o Brasil, reconheciam a Palestina como soberana. Com isso, sobe para 157 o total de países que apoiam a criação do Estado.

Pressão sobre Israel aumenta

As mudanças de discurso representam o rompimento de décadas das políticas externas das nações da Europa Ocidental e de Canadá e Austrália, comumente aliados da mesma estratégia dos EUA.

O reconhecimento crescente da Palestina como Estado soberano é uma medida que tenta aumentar a pressão sobre Israel para acabar com guerra em Gaza, que arrasta desde 2023.

As decisões vêm gerando repercussões por parte do Estado de Israel, que busca ampliar a área de domínio na região.

Está marcada para esta segunda-feira (22) o início da Assembleia Geral da ONU, na qual vários países devem adotar a mesma medida de Austrália, Canadá e Reino Unido.