Trump oficializa 'Gold Card' e residência nos EUA poderá ser obtida com doação milionária
Objetivo é priorizar a contratação de americanos e restringir vistos a estrangeiros altamente qualificados
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta sexta-feira (19) uma ordem executiva que cria o programa “Gold Card”, voltado a estrangeiros dispostos a pagar pelo direito de residência no país.
O valor mínimo exigido é de US$ 1 milhão (R$ 5,32 milhões). No caso de patrocínio por empresas, a quantia sobe para US$ 2 milhões (R$ 10,6 milhões).
O anúncio foi feito na Casa Branca, ao lado do secretário de Comércio, Howard Lutnick, com um cartaz exibindo a frase: “O Cartão Dourado Trump chegou”.
Próximos passos
Com a ordem executiva, os departamentos de Comércio, Estado e Segurança Interna terão 90 dias para definir regras e procedimentos de concessão. O governo também prevê taxas administrativas extras para custear o processamento acelerado.
Doações milionárias serão destinadas a comércio e indústria
O valor arrecadado com o programa será depositado em um fundo separado do Tesouro norte-americano, segundo ordem executiva.O dinheiro deverá ser aplicado em iniciativas voltadas a fomentar o comércio e a indústria dos Estados Unidos, sob supervisão do governo federal.
Críticas à gestão anterior
No documento que oficializa o “Gold Card”, a Casa Branca faz duras críticas à administração anterior.
Segundo o texto, “a administração anterior permitiu que milhões de estrangeiros entrassem ilegalmente nos Estados Unidos, em detrimento da segurança pública, da segurança nacional e do Estado de Direito”.
A ordem executiva também acusa governos passados de terem favorecido cartéis internacionais, organizações criminosas e terroristas.
Gold Card e H-1B entenda a distinção
O novo programa, no entanto, não substitui outros vistos já existentes. O H-1B, por exemplo, que é porta de entrada para profissionais estrangeiros nos Estados Unidos, apresenta diferenças importantes em relação ao Gold Card.
Objetivo
- H-1B: atrair profissionais qualificados para ocupar vagas em empresas americanas.
- Gold Card: captar investidores milionários dispostos a financiar diretamente o governo.
Critério Principal
- H-1B: exige vínculo empregatício com empresa nos EUA.
- Gold Card: exige doação mínima de US$ 1 milhão (R$ 5,32 milhões) ou US$ 2 milhões (R$ 10,6 milhões) em caso de patrocínio empresarial.
Duração
- H-1B: visto temporário, válido por até 6 anos.
- Gold Card: concede residência permanente.
Custos adicionais
- H-1B: nova ordem executiva prevê taxa anual de US$ 100 mil por candidato, além das taxas usuais.
- Gold Card: valores vão para um fundo do Tesouro, destinado a fomentar comércio e indústria.
Entenda a trajetória do 'Gold Card'
Trump já havia falado do programa em fevereiro, quando apresentou o “Gold Card” como forma de atrair estrangeiros capazes de investir e gerar empregos nos Estados Unidos. À época, prometeu que o projeto seria implementado em duas semanas.
Em abril, chegou a mostrar um protótipo do cartão a jornalistas e afirmou que o visto custaria US$ 5 milhões, com possibilidade de aprovação em até sete dias. O valor final anunciado nesta sexta é consideravelmente menor.
“Acredito que vai ser tremendamente bem-sucedido”, disse Trump ao oficializar a medida.