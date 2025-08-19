Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

EUA incluirão 'antiamericanismo' como critério na análise de vistos para imigrantes

Medida se soma a outras ações do governo norte-americano para barrar imigração

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:07)
Mundo
Imagem de Donald Trump entrando no Air Force One usada em matéria sobre antiamericanismo será critério de análise para vistos de imigrantes
Legenda: O governo americano alertou, há cinco dias, que mães brasileiras não devem viajar aos Estados Unidos unicamente com a intenção de garantir a cidadania de seus filhos recém nascidos
Foto: Andrew Harnik / AFP

A Casa Branca anunciou, nesta terça-feira (19), que o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS), vai considerar o "antiamericanismo" como critério na hora de analisar solicitações de visto e outros benefícios para imigrantes.

Segundo o governo norte-americano, a medida vai se expandir pela verificação das redes sociais dos solicitantes, pois os 'benefícios dos Estados Unidos não devem ser concedidos àqueles que desprezam o país', disse em publicação na rede social X.

“Os benefícios dos Estados Unidos não devem ser concedidos àqueles que desprezam o país e promovem ideologias antiamericanas. Os benefícios de imigração — incluindo viver e trabalhar nos EUA — continuam sendo um privilégio, não um direito”, afirmou em comunicado o porta-voz do órgão, Matthew Tragesser.

O USCIS disse que a determinação "está atualizando as orientações sobre os fatores que os agentes consideram em certas solicitações de benefícios" e "expandiu os tipos de solicitações de benefícios que passam por verificação nas redes sociais".

No documento divulgado no site oficial da agência de imigração, os benefícios serão negados para todos que tenham “endossado, promovido, apoiado ou de outra forma defendido as opiniões de uma organização ou grupo terrorista - incluindo estrangeiros que apoiam ou promovem ideologias ou atividades antiamericanas, terrorismo antissemita e organizações terroristas antissemitas - ou que promovam ideologias antissemitas".

Ou seja, na nova interpretação do atual governo, os benefícios serão bloqueados se forem encontrados, nas redes sociais do solicitante, algum discurso contra os Estados Unidos.

Veja também

teaser image
Mundo

Entenda o que é a Crimeia, região da Ucrânia anexada pela Rússia e centro do atual conflito

Reversão da cidadania por nascimento

Há cinco dias, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil também publicou no X, um vídeo avisando a mulheres grávidas que "não é permitido" viajar aos Estados Unidos apenas com objetivo de dar à luz e garantir a cidadania americana aos seus filhos.

Os EUA está num grupo de 30 países onde a cidadania por direito de nascença — ou princípio do jus soli, "direito do solo" — é aplicada. A maioria está em outras nações do continente americano, como Canadá e México.

"Viajar para os EUA com o principal objetivo de dar à luz para que seu filho obtenha cidadania americana não é permitido. Oficiais consulares vão negar o seu pedido de visto caso haja indícios de que essa é a sua intenção", diz a publicação da embaixada.

Em junho, a Suprema Corte dos EUA emitiu uma decisão favorável a uma lei proposta por Donald Trump, que visa proibir a cidadania dos EUA a filhos de turistas nascidos no país, um direito consagrado logo após a Guerra Civil por meio da 14ª Emenda da Constituição.

A cidadania por nascimento torna automaticamente qualquer pessoa nascida no país um cidadão americano, incluindo crianças nascidas de mães que estavam no país ilegalmente. A ordem executiva visa limitar a cidadania pelo direito de nascença, e foi assinada por Trump no seu primeiro dia de governo, em 20 de janeiro.

Assuntos Relacionados
Imagem de Donald Trump para matéria sobre uso de toda a força americana contra Maduro na Venezuela
Mundo

Após deslocar navios, Trump diz que vai usar 'toda a força americana' contra Maduro na Venezuela

Os Estados Unidos já deslocaram três navios de guerra para o sul do Caribe, em região próxima da costa venezuelana

Redação
Há 1 hora
Imagem de Donald Trump entrando no Air Force One usada em matéria sobre antiamericanismo será critério de análise para vistos de imigrantes
Mundo

EUA incluirão 'antiamericanismo' como critério na análise de vistos para imigrantes

Medida se soma a outras ações do governo norte-americano para barrar imigração

Redação
Há 1 hora
Duas imagens de um avião em chamas, mostrando a intensidade do fogo de diferentes ângulos
Mundo

Avião com 273 passageiros tem falha no motor e faz pouso de emergência na Itália

Aeronave envolvida no incidente é um Boeing 757-300 da companhia alemã Condor

Redação
19 de Agosto de 2025
Reprodução de manifestação contra a separação da Crimeia antes de iniciar conflito entre Ucrânia e Rússia pela região
Mundo

Entenda o que é a Crimeia, região da Ucrânia anexada pela Rússia e centro do atual conflito

No domingo (17), durante o encontro com Zelensky , Trump descartou a recuperação da ocupada Crimeia ou a entrada da Ucrânia na Otan

Redação e AFP
18 de Agosto de 2025
Destroços de prédio após taques russos matam 14 e ferem 23 na Ucrânia às vésperas de reunião em Washington
Mundo

Ataques russos matam 14 e ferem 23 na Ucrânia às vésperas de reunião em Washington

Bombardeios atingiram Kharkiv, a segunda maior cidade do país

Redação e AFP
18 de Agosto de 2025
Times Square
Mundo

Polícia de Nova York esvazia Times Square após ameaça de bomba

O famoso ponto turístico ficou interditado por mais de uma hora enquanto policiais examinavam um pacote suspeito

Redação e AFP
18 de Agosto de 2025
Volodymyr Zelensky
Mundo

Zelensky diz a Trump que não cederá territórios à Rússia: 'Lutamos por nossa terra'

Presidente da Ucrânia e líderes europeus se encontram com o presidente americano nesta segunda-feira (18)

Redação
18 de Agosto de 2025
Andrónico Rodríguez, candidato das eleições na Bolívia
Mundo

Eleições na Bolívia: explosão em colégio eleitoral de candidato da oposição acirra tensão política

Na saída do local de votação, Andrónico Rodríguez foi atacado com pedras por um grupo de indivíduos

Redação
17 de Agosto de 2025
Fachada de uma rua urbana no Brooklyn, Nova York, com comércios fechados. À esquerda, há um prédio de tijolos com uma clínica médica e escada de incêndio externa. No centro e à direita, lojas com portas de metal abaixadas e uma árvore grande na calçada. Um carro preto está estacionado em frente, e uma bicicleta está presa a um poste. A cena ocorre durante o dia, com céu parcialmente nublado.
Mundo

Atiradores deixam três mortos e oito feridos em restaurante de Nova York

As vítimas são oito homens e três mulheres, com idades entre 27 e 61 anos

Redação
17 de Agosto de 2025
Imagem do furacão Erin, que foi classificado na categoria 5, nos Estados Unidos
Mundo

Furacão Erin é classificado como 'catastrófico de categoria 5' por especialistas

Tempestade avança em direção ao Caribe com ventos de 255 km/h

Redação e AFP
16 de Agosto de 2025
Imagem de um coelho com verrugas no rosto, causadas por um vírus
Mundo

Coelhos com 'tentáculos' chamam atenção nos EUA por anomalia causada por vírus

Vírus é transmitido por meio de pulgas e carrapatos, sendo mais comum no verão

Redação
16 de Agosto de 2025
Governo Trump ordenou a ida de 4 mil militares para águas da região da América Latina
Mundo

O que se sabe sobre o envio de militares dos EUA para a América Latina

Mais de 4 mil fuzileiros navais e marinheiros foram mobilizados para as águas da região em uma ação anunciada como de combate aos cartéis de drogas

Redação
16 de Agosto de 2025
Mundo

Putin pediu duas regiões ucranianas em troca de fim da guerra; Trump se reunirá com Zelensky

As informações são da agência de notícias Reuters e do jornal The New York Times. Essa é a primeira medida concreta que se conhece após o encontro dos dois líderes

Redação
16 de Agosto de 2025
Cinco aeronaves da Força Aérea dos EUA que escoltaram o avião de Putin nos EUA
Mundo

Conheça o ‘avião militar invisível’ e mais caro do mundo usado pelos EUA

O avião controlado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos ganhou destaque após ser usado em ataque ao Irã

Redação
16 de Agosto de 2025
Reunião entre Putin e Trump no Alasca
Mundo

Reunião entre Trump e Putin termina sem acordo para cessar fogo na Ucrânia; negociações seguem

Presidente dos EUA conversou com chefes de Estado da Otan e presidente da Ucrânia após encontro com russo

Redação
16 de Agosto de 2025
De acordo com Padilha, ele soube da sanção a partir de uma mensagem enviada pela esposa
Mundo

EUA cancelam vistos da esposa e da filha do ministro da saúde: 'É uma atitude de covardia'

Em TV, ele questionou o fato de o governo Trump ter aplicado uma sanção a filha, de 10 anos, e criticou Eduardo Bolsonaro

Agência Brasil
15 de Agosto de 2025
Trump recebe Putin no Alasca para discutir cessar-fogo; Kremlin prevê reunião de até 7 horas
Mundo

Trump recebe Putin no Alasca para discutir cessar-fogo; Kremlin prevê reunião de até 7 horas

A reunião será a primeira do líder do Kremlin em solo ocidental desde antes de fevereiro de 2022

Redação
15 de Agosto de 2025
Vídeo: inundações causam destruição e deixam dezenas de mortos na Índia
Mundo

Vídeo: inundações causam destruição e deixam dezenas de mortos na Índia

Torrentes de água e lama devastaram o vilarejo de Chisoti, no Himalaia, na Caxemira indiana

Redação e AFP
15 de Agosto de 2025
Montagem lado a lado de dois homens em trajes formais olhando um para o outro com expressões sérias. À esquerda, um homem de pele bronzeada, cabelo loiro grisalho e expressão pensativa. À direita, um homem de pele clara, cabelo ralo e expressão contida, com os lábios pressionados levemente.
Mundo

Trump e Putin realizam primeiro encontro desde retorno do presidente americano à Casa Branca

Segundo o líder dos EUA, o objetivo principal do encontro no Alasca é discutir o fim da guerra na Ucrânia

Redação
15 de Agosto de 2025
Donaldo Trump de terno azul-marinho e gravata azul falando em um microfone em uma sala com decoração clássica branca. Ele está sentado à mesa com as mãos cruzadas e um copo de água à sua esquerda. Uma bandeira dos EUA está presa na lapela do paletó.
Mundo

EUA alertam grávidas brasileiras sobre veto a viagens para dar à luz e obter cidadania

Governo Trump condenou o chamado "turismo de nascimento"

Redação
15 de Agosto de 2025