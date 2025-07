EUA revogam visto de Alexandre de Moraes, seus familiares e demais aliados do ministro no STF

O Secretário de Estado norte-americano Marco Rubio revogou, nesta sexta-feira (18), o visto americano do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes e de 'seus aliados no tribunal'. Familiares do magistrado também serão afetados pela medida do chefe da diplomacia do governo de Donald Trump.

Não está claro se outros ministros do STF serão atingidos pela determinação

Em publicação nas redes sociais, Rubio disse que a atual liderança do país "vai responsabilizar estrangeiros responsáveis pela censura à expressão protegida nos Estados Unidos."

“A caça às bruxas política do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo os americanos”, disse o secretário, e que o efeito da medida é imediato.

Veja publicação do Secretário de Estado

Retaliação após aplicação de medidas cautelares

A resposta do governo americano ocorre após aplicação de medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que por determinação de Moraes, decidiu pelo uso de tornozeleira eletrônica no aliado de Trump.

Legenda: Donald Trump chama o processo contra Jair Bolsonaro de "caça às bruxas" Foto: Andrew Caballero-reynolds / AFP

Além do uso do equipamento de monitoramento, Bolsonaro terá de se recolher das 19h às 6h da manhã em dias úteis - sem liberação aos sábados e domingos -, além de ficar proibido de usar redes sociais e se comunicar com o filho Eduardo Bolsonaro, que vive atualmente nos EUA.

A solicitação foi assinada pelo Procurador-geral da República, Paulo Gonet, e foi atendida por Alexandre de Moraes. A PGR entendeu que havia risco concreto de fuga do país por parte do ex-presidente, além de intimidação a autoridades brasileiras.