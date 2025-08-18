Entenda o que é a Crimeia, região da Ucrânia anexada pela Rússia e centro do atual conflito

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em 2022, você já deve ter ouvido falar em Crimeia. A península é motivo de impasse internacional há décadas, tendo sido tomada pelos russos dos ucranianos em 2014.

O território voltou a ser assunto nessa semana, com os encontros do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com os líderes da Ucrânia e Rússia: Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin.

No domingo (17), durante o encontro com o ucraniano, Trump descartou a recuperação da ocupada Crimeia ou a entrada da Ucrânia na Otan.

"Não se pode recuperar o que [Barack] Obama cedeu na Crimeia (há 12 anos, sem disparar um único tiro!), e A UCRÂNIA NÃO PODE ENTRAR NA OTAN. Há coisas que nunca mudam!", publicou o norte-americano em sua plataforma Truth Social, na véspera de uma reunião em Washington com o mandatário ucraniano e líderes europeus.

A Crimeia é da Rússia ou da Ucrânia?

Afinal, a Crimeia é da Rússia ou da Ucrânia? Atualmente, com a tomada da Rússia em 2014, a península faz parte do país. Mas essa divisão não foi tão fácil assim. A disputa marcou aquele ano e dividiu a população crimeana.

A região já pertencia à Rússia, e foi anexada pela Ucrânia em 1954 - o então líder soviético Nikita Khrushchev, que era de origem ucraniana, deu a região como presente. Diferente do resto da Ucrânia, a maioria da população na região é de origem russa.

Para muitos russos, a Crimeia e sua "Cidade Heroica" de Sebastopol, da era soviética, sitiada pelos invasores nazistas, têm uma ressonância emocional muito forte, por já ter sido parte do país e ainda ter a maioria de sua população de origem russa.

Para a Ucrânia, independente da Rússia desde o colapso da União Soviética em 1991 e em meio a uma crise econômica, a perda da Crimeia foi um enorme golpe.

Por que Putin invadiu a Crimeia?

As divisões na Ucrânia remontam a episódios muito anteriores à crise de 2014. O país esteve dividido entre leste e oeste desde a independência e a separação se reflete também na cultura e na língua.

O russo é falado abertamente em partes do leste e do sul. Em algumas áreas, incluindo a península da Crimeia, ele é o idioma mais usado. Essa divisão normalmente se refletia nas eleições do país.

Mas a importância do território está em sua localização estratégica, que permite que a Rússia tenha acesso ao Mediterrâneo. A península é usada geralmente para o lançamento de mísseis e drones.

Crimeia é disputada há séculos

Os primeiros habitantes da Crimeia foram os cimerianos, expulsos pelos citas durante o século VII a.C. Naquele mesmo século, os antigos colonos gregos começaram a ocupar a costa, isto é, dórios de Heracleia em Quersoneso, e jônios de Mileto em Teodósia e Panticapaeum (também chamado Bósforo).

Pressionados novamente pelos citas, os colonos pediram proteção ao rei do Ponto, em 114 a.C. No século seguinte a região tornou-se um território tributário de Roma.

Durante os séculos posteriores, a Crimeia foi invadida, atravessada ou ocupada sucessivamente pelos Godos (250, pelos Hunos (376), pelos Cazares (século VIII), pelo Império Bizantino (1016), pelos Kiptchaks (1050), e pelos Mongóis (1237).

No entanto, o conflito mais famoso da história crimeana aconteceu no século XIX. Na época, o Exército imperial da Rússia enfrentou os Exércitos aliados de Grã-Bretanha, França e Império Otomano nos campos de batalha da Península da Crimeia, naquela que se tornou a primeira guerra moderna, em 1853.

Os trens transformaram a logística, o telégrafo tornou mais ágeis as comunicações e os rifles e outros armamentos modernos permitiram que massacres ocorressem numa escala inteiramente nova.

Os campos de batalha da Guerra da Crimeia testemunharam a morte de 25 mil britânicos, 100 mil franceses e um milhão de russos, passado que os crimeanos do século XXI esperam não repetir.