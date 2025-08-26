Ministro da Defesa de Israel acusa Lula de ser antissemita e o chama de 'apoiador do Hamas'

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, acusou, nesta terça-feira (26), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de ser antissemita e o chamou de "apoiador do Hamas".

Em publicação, escrita em português, nas redes sociais, o titular afirma que o chefe de Estado brasileiro "revelou sua verdadeira face" como opositor ao povo judeu ao retirar o Brasil da Aliança Internacional para Memória do Holocausto (IHRA, na sigla em inglês).

"Vergonha para o maravilhoso povo brasileiro e para os muitos amigos de Israel no Brasil que este seja o seu presidente. Dias melhores ainda virão para a relação entre nossos países", disse Katz, que compartilhou uma imagem feita com auxílio de IA em que Lula aparece como marionete do aiatolá Ali Khamenei, do Irã.

A saída da aliança aconteceu em julho deste ano e, na época, fora repudiada pela Confederação Israelita do Brasil (Conib), sob o argumento de que o movimento seria um retrocesso moral e diplomático. "A decisão do governo brasileiro acontece em meio ao aumento vertiginoso dos casos de antissemitismo e ódio contra judeus no Brasil e no mundo", declarou no período.

O País era membro observador desde 2021, quando o então governo de Jair Bolsonaro (PL) aderiu ao organismo internacional.

Dias após a sair da aliança, o Brasil entrou formalmente na ação movida pela África do Sul contra Israel, no Tribunal Internacional de Justiça, o acusando de cometer genocídio na Faixa de Gaza, conforme divulgou o Itamaraty em nota oficial.