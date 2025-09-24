Após encontro com Trump na ONU, Lula diz que 'pintou uma química boa mesmo'

O presidente Lula (PT) comentou nesta quarta-feira (24) o encontro com Donald Trump na Organização das Nações Unidas (ONU) e disse que "pintou uma química boa mesmo". O presidente dos Estados Unidos já havia revelado sobre o rápido abraço entre os dois líderes, e, inclusive, prometeu um novo encontro na próxima semana.

"Satisfação de ter um encontro com o presidente Trump. Aquilo que parecia impossível, deixou de ser impossível e aconteceu. Fiquei feliz quando ele disse que pintou uma química boa entre nós. Como eu acho que a relação humana é 80% química e 20% emoção, é muito importante essa relação. Torço para que dê certo, porque Brasil e Estados Unidos são as duas maiores democracias do continente", comentou o presidente.

Segundo Lula, os dois presidentes precisam de uma conversa sem "limite e veto de assunto".

"Tenho muita coisa para conversar e dois chefes de Estado precisam conversar com base em informações verdadeiras. Acho que ele está mal-informado sobre o Brasil que fez ele tomar decisões erradas. Na hora que a gente tiver um encontro, acho que isso estará resolvido", afirmou o mandatário brasileiro.

'Química excelente', disse Trump

Trump disse que teve "uma química excelente" com o presidente brasileiro, "que pareceu um cara muito agradável". O momento ocorreu na Assembleia Geral da ONU em Nova York nessa terça-feira (23).

"Eu estava entrando (no plenário da ONU), e o líder do Brasil estava saindo. Eu o vi, ele me viu, e nos abraçamos. Na verdade, concordamos que nos encontraríamos na semana que vem", disse Trump. "Não tivemos muito tempo para conversar, tipo uns 20 segundos (...). Mas ele pareceu um homem muito legal. Ele gostou de mim, e eu gostei dele", disse Trump.