Lula classifica PEC da Blindagem como 'equívoco histórico' e 'vergonha nacional'

O presidente Lula (PT) classificou a proposta da PEC da Blindagem como um "equívoco histórico" e uma "vergonha nacional". A declaração foi dada durante entrevista coletiva na sede da ONU, em Nova York, nesta quarta-feira (24). Para ele, o arquivamento era "previsível". As informações são do Globo.

A PEC previa ampliar a proteção judicial de parlamentares contra investigações abertas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Na prática, a abertura de processos dependeria de votação secreta entre deputados. Nesta quarta, ela foi rejeitada pelo Senado.

Para Lula, a PEC era desnecessária e provocativa. "E passou um sinal péssimo para a sociedade brasileira. O único jeito de as pessoas serem protegidas é as pessoas não fazerem coisas erradas. Você não pode querer uma proteção que a sociedade não tem. Por que você quer essa proteção? Você está com medo do quê?"

O que aconteceu com essa PEC foi o destino que ela merecia, desaparecer. Porque foi uma vergonha nacional. Lula Presidente do Brasil

PEC da Blindagem

A PEC havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira (17). Essa PEC, também chamada "PEC das Prerrogativas", foi articulada pela maioria dos líderes da Câmara com o apoio da oposição liderada pelo Partido Liberal (PL).

Uma semana depois, a proposta foi rejeitada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Foram 26 votos pela rejeição da PEC, e nenhum contrário.