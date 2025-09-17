Diário do Nordeste
Câmara aprova 'PEC da Blindagem', que dificulta processos judiciais contra parlamentares

Proposta determina que qualquer abertura de ação penal contra parlamentar depende de autorização prévia, em votação secreta, da maioria absoluta do Senado ou da Câmara

Escrito por
e
(Atualizado às 07:02)
PontoPoder
imagem mostra mesa do plenário da câmara dos deputados, durante votação da pec da blindagem
Legenda: Votação da 'PEC da Blindagem' terminou já na madrugada desta quarta-feira (17) na Câmara
Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que dificulta a prisão de parlamentares e o andamento de processos criminais contra deputados e senadores foi aprovada na noite dessa terça-feira (16) pelo plenário da Câmara dos Deputados.

O texto-base da chamada "PEC da Blindagem", que dependia de 308 votos para avançar, entre 513 deputados, foi aprovado por 353 parlamentares, em votação de primeiro turno. Outros 134 deputados votaram contra o projeto, e houve uma abstenção.

No segundo turno, já por volta das 23h30, a PEC passou com o voto favorável de 344 deputados. Houve 133 votos contrários. Para concluir a votação, os deputados devem analisar nesta quarta-feira (17) dois destaques que podem alterar pontos da proposta.

O que é a PEC da Blindagem?

A PEC determina que qualquer abertura de ação penal contra parlamentar depende de autorização prévia, em votação secreta, da maioria absoluta do Senado ou da Câmara. Além disso, a proposta concede foro no Supremo Tribunal Federal (STF) para presidentes de partidos com assentos no Parlamento.

Após aprovação na Câmara, a PEC será enviada ao Senado. Se avançar entre os senadores, processos judiciais, seja por desvio de emendas parlamentares ou outros crimes, só poderão ser julgados no STF com autorização dos parlamentares. 

Tramitação

Todos os destaques para mudar o texto, incluindo a exclusão do foro privilegiado para presidentes partidários, foram rejeitados em plenário. Após o fim da votação em segundo turno, deputados seguiram discutindo destaques para excluir pontos do texto. 

A "PEC da Blindagem", também chamada "PEC das Prerrogativas", foi articulada pela maioria dos líderes da Câmara com o apoio da oposição liderada pelo Partido Liberal (PL).

A bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) orientou voto contrário, mas 12 deputados da legenda votaram a favor em primeiro turno. Também houve apoio à PEC entre deputados outros partidos da base, como PSB, PSD e PDT.  Além disso, bancadas governistas, como lideranças de Governo e da Maioria, liberaram seus votos em plenário.

No Senado, a proposta deve enfrentar resistência. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, Otto Alencar (PSD-BA), já demonstrou indignação com a iniciativa.  

"A repulsa à 'PEC da Blindagem' está estampada nos olhos surpresos do povo, mas a Câmara dos Deputados se esforça a não enxergar. Tenho posição contrária", declarou em postagem nas redes sociais. Caberá à CCJ, presidida por Alencar, analisar tanto admissibilidade da PEC quanto seu mérito. Se for levado ao plenário, o texto precisará do voto de 49 entre 81 senadores.  

