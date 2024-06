Terremoto de magnitude 6,3 atinge o Peru; veja vídeos

Localizado no litoral sul do Peru, o departamento de Arequipa foi atingido por um terremoto de magnitude 6,3 na escala Richter, nesse domingo (16). Apesar da intensidade, o tremor não deixou vítimas ou causou grandes danos.

De acordo com observações do Instituto Geofísico do Peru (IGP), o fenômeno, que ocorreu às 11h47 no horário de Brasília, teve como epicentro uma região do Oceano Pacífico, próxima à pequena cidade de Chala, onde moram cerca de 10 mil pessoas.

Mesmo que o tremor tenha ocorrido no mar, as autoridades descartaram a necessidade de ativar o alarme de tsunami, segundo a Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha de Guerra.

Em relatório, o Instituto Nacional de Defesa Civil afirmou que a população classificou a intensidade do evento entre “moderada” e “forte”, e garantiu não haver vítimas: “Até o momento, não foram reportados danos materiais ou vítimas”.

VEJA REGISTROS DO TERREMOTO

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível observar deslizamentos de rocha nas montanhas de Arequipa.

Em outras filmagens, registradas após o fenômeno, autoridades aparecem retirando pedras de estradas próximas às formações rochosas.

TERREMOTOS NO PERU

Possuindo aproximadamente 33 milhões de habitantes, o Peru faz parte do chamado “Círculo de Fogo do Pacífico”, região com a maior atividade sísmica do mundo. Por isso, é comum ocorrerem, pelo menos, 100 terremotos perceptíveis à população peruana por ano.