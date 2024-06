Tiroteio em parque aquático nos EUA deixa 9 pessoas feridas

Nove pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças pequenas e a mãe delas, em um ataque a tiros em um parque aquático no subúrbio de Detroit, nos Estados Unidos, neste sábado (15).

Um menino de 8 anos foi baleado na cabeça e está em estado crítico, segundo informações da polícia local. A mãe da criança também está em estado grave depois de ter sido ferida no abdômen e na perna. Uma segunda criança da mesma família está em situação estável com um ferimento na perna.

As autoridades acreditavam inicialmente que cerca de 10 pessoas tinham sido baleadas, mas o número foi revisto depois de terem consultado os hospitais da região. Além das crianças baleadas e da mãe, as outras seis vítimas estão em condições estáveis, todas elas têm 30 anos ou mais, de acordo com as autoridades.

O tiroteio ocorreu pouco depois das 17 horas num parque da cidade em uma área com pulverizadores e fontes de água. Durante entrevista, o xerife do condado explicou que o ataque parecia ser aleatório.

Veja também Mundo Dezenas de pessoas ficam presas de ponta-cabeça em parque de diversões nos EUA; veja o vídeo Mundo Peixe-lua trapaceiro: espécie rara encontrada nos EUA, com 900 kg, confundiu equipe de aquário Mundo 'Nostradamus da Índia': vidente prevê que Terceira Guerra Mundial poderá ter início na terça (18)

O atirador não morava em Rochester Hills, onde ocorreu o crime, e os investigadores ainda não sabem por que ele escolheu o parque aquático como alvo.

Pelo menos uma testemunha alegou que o autor dos disparos parecia usar duas armas de mão durante o ataque, informação que ainda é averiguada, disse o xerife. O homem teria disparado 28 vezes, parando várias vezes para recarregar.

O suspeito foi seguido por policiais até uma casa, onde disparou contra si mesmo e morreu. Além da utilizada no crime, outra arma também foi localizada no interior da casa. Para as autoridades, a rápida contenção do suspeito pode ter evitado um "segundo capítulo" do tiroteio.

O nome do autor do crime não foi divulgado mas de acordo com a polícia americana se trata de um homem branco de 42 anos.