Piloto sofre mau súbito durante voo e copiloto faz pouso de emergência

Um copiloto precisou fazer um pouso de emergência na Arábia Saudita, após o comandante da aeronave ter um mau súbito durante o voo. O caso aconteceu no último dia 12 de junho, segundo o site Avherald.

A aeronave, um Airbus A320 da companhia aérea egípcia Sky Vision Airlines, fazia o trajeto entre Cairo, no Egito, e Taif, na Arábia Saudita. Com a morte do comandante, o copiloto realizou uma aterrissagem de emergência em Jeddah, também no território saudita.

Os passageiros foram avisados do falecimento do piloto através do sistema de som da aeronave, pouco antes de pousarem, a cerca de 170 km do destino original, a cidade de Taif.

A companhia aérea informou ao site Al-Arabiya, que a morte foi comunicada aos passageiros para que não gerasse qualquer tipo de pânico, quando a alteração de rota fosse notada.

De acordo com a empresa, o piloto havia sido submetido a exames médicos há três meses e morreu subitamente.

O Airbus A320, aeronave em que o incidente aconteceu, já voou no Brasil pela Itapemirim Transportes Aéreos.

Por enfrentar problemas financeiros, a companhia encerrou as operações na véspera do Natal de 2021, fazendo com que a frota fosse repassada para outras empresas ao redor do mundo.