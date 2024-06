Israel ameaça Hezbollah com 'guerra total', e chefe do grupo diz que 'nenhum lugar' estaria seguro

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, fez ameaças ao movimento Hezbollah, na última terça-feira (18), afirmando que o grupo seria destruído no caso de uma "guerra total". A declaração surge à medida que as tensões aumentam na fronteira com o Líbano após trocas de tiros entre o grupo e forças israelenses nas últimas semanas.

"Estamos muito próximos do momento em que decidiremos mudar as regras do jogo contra o Hezbollah e o Líbano. Em uma guerra total, o Hezbollah será destruído e o Líbano será duramente atingido", disse Katz, em comunicado do próprio gabinete.

De acordo com o ministro israelense, o chefe do Hezbollah, Hasan "Nasrallah, se vangloria de ter fotografado os portos de Haifa, operados por grandes empresas internacionais chinesas e indianas, e de ameaçar danificá-los".

Imagens e negociação

Um pouco antes e coincidindo com uma visita de Amos Hochstein, enviado especial do presidente americano Joe Biden a Beirute para tentar diminuir a tensão na fronteira entre Israel e Líbano, o Hezbollah havia publicado imagens que, segundo o movimento, foram feitas com um drone sobre Haifa, uma cidade portuária do norte de Israel.

Hochstein se reuniu com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em Jerusalém na segunda-feira (17) e depois viajou para o Líbano.

"O conflito (...) entre Israel e o Hezbollah já durou muito tempo", disse Hochstein em Beirute, onde se reuniu com o presidente do parlamento, Nabih Berri.

O movimento xiita intensificou ataques contra alvos militares no norte de Israel na semana passada, após a morte de um de seus comandantes em um bombardeio israelense.