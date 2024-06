Equador é atingido por apagão em todo o país

O Equador registrou um apagão nacional na tarde desta quarta-feira (19), com início registrado às 15h20 no horário local (17h20 no horário de Brasília). O Ministro das Obras Públicas, Roberto Luque, afirmou que as autoridades estão trabalhando para solucionar o problema em publicação na rede social X (antigo Twitter).

"Houve uma falha na linha de transmissão que causou uma desconexão em cascata, resultando na falta de eletricidade em escala nacional", detalhou Luque, citando o Operador Nacional de Eletricidade do país. Ele também atua como ministro interino de Energia.

O apagão ocorreu depois do governo do equador anunciar cortes de energia na região por problemas de produção. A falta de energia também foi sentida na capital, Quito.

A prefeitura de Quito pediu desculpa pelo apagão, afirmando que "todos os equipamentos técnicos foram mobilizados para garantir o controle e a segurança dos cidadãos". Os protocolos de segurança no metrô de Quito foram acionados, assim como agentes de trânsito foram encaminhados às ruas.

O tempo do corte variou a depender da região, com algumas áreas tendo queda por apenas 20 minutos.