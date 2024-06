Casal é arrastado pelo mar enquanto caminhava em praia na Rússia; mulher segue desaparecida

Um casal foi arrastado pelas ondas do mar enquanto caminhava pela praia no último domingo (16), em Sochu, na Rússia. A mulher está desaparecida há dois dias.

Veja também Mundo Estado dos EUA aprova pena de morte para condenados pelo crime de estupro contra crianças Mundo O que aconteceu com o submarino que tentou chegar a destroços do Titanic? Relembre história do Titan

No vídeo registrado por testemunhas, é possível notar que o mar estava muito agitado. A filmagem ainda mostra o momento exato em que a moça e o namorado são derrubados pelas ondas. O homem consegue voltar a superfície, mas a jovem de 20 anos desaparece.

De acordo com a mídia local, as equipes de resgate expandiram as buscas da praia de Rivera até o microdistrito de Mamayka.

O casal estava a turismo na cidade, hospedados em um resort.

A identidade dos dois não foi revelada.