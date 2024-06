Família Hinduja, a mais rica do Reino Unido, é investigada por tráfico humano; veja o que se sabe

Donos de uma fortuna avaliada em R$ 225 bilhões, os integrantes da família Hinduja, considerada a mais rica do Reino Unido, estão sendo julgados na Suíça, desde a última segunda-feira (17), por tráfico humano. Conforme as acusações, eles teriam levado indianos para trabalhar no país europeu e confiscado os passaportes deles, pagando apenas quantias mínimas como salário.

De acordo com informações do jornal O Globo, Prakash e Kamal Hinduja, junto ao filho Ajay e a nora Namrata, possuem uma vila em Genebra. Para realizar a manutenção do local e cuidar dos herdeiros mais jovens, a família levou trabalhadores da Índia.

Ao chegarem à Suíça, os funcionários teriam tido passaportes confiscados, o que impedia que eles deixassem a residência dos Hinduja com frequência. Além disso, eles receberiam apenas 8 dólares, cerca de R$ 43, por 18 horas de trabalho diário.

A suposta remuneração dos trabalhadores indignou o promotor suíço Yves Bertossa, que, durante a audiência desta semana, chegou a comparar os salários aos gastos anuais dos envolvidos com o cachorro da família, que chegavam a R$ 54 mil.

Sobre o pagamento, os advogados de defesa argumentam que os valores baixos são apenas parte da remuneração, reforçando que os funcionários também recebiam comida e acomodações gratuitas.

Caso sejam considerados culpados, os acusados poderão cumprir de quatro a cinco anos e meio de prisão, além de terem que pagar indenizações milionárias às vítimas.

QUEM SÃO OS HINDUJA?

Originários da Índia, os Hinduja são donos de uma série de empresas, incluindo construtoras, distribuidoras de mercadorias e fabricantes de veículos, lubrificantes e bancos.

Em operação desde 1914, o império foi fundado por Parmanand Deepchand Hinduja. O empresário controlou os negócios da família até 1979, quando eles foram partilhados entre os herdeiros Srichand, Gopicard e Prakash, investigado pela justiça suíça.

Após o falecimento de Srichand, no ano passado, Gopicard assumiu a liderança do grupo em Londres, enquanto Prakash ficou à frente dos negócios em Mônaco.

Atualmente, o grupo Hinduja alega possuir 200 mil funcionários e escritórios espalhados nas principais cidades do mundo.