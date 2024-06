Veja o que se sabe sobre caso de adolescente que está desaparecido na Espanha

O jovem britânico Jay Slater, de 19 anos, está desaparecido em Tenerife, na Espanha, desde a última segunda-feira (17). O garoto estava de férias com os amigos, pela primeira vez sem a família, para participar do festival de música NRG.

O último contato do jovem com os amigos foi às 8h15 da segunda, quando fez um telefonema para a amiga, Lucy Law. Na noite anterior, ele havia ido encontrar algumas pessoas que conheceu no festival.

Ao jornal The Sun, Lucy contou sobre a ligação. Ela diz que Jay avisou que estava tentando fazer uma caminhada de 10 horas de volta para o local em que estava hospedado, no sul da ilha, mas precisava de água e tinha apenas 1% de bateria restante em seu telefone.

A ligação foi interrompida e Jay não foi visto nem ouvido desde então.

Quando foi visto pela última vez, o garoto britânico estava vestindo uma camiseta branca com shorts e tênis. Em seu celular, a última localização registrada foi no parque Rural de Teno, uma área popular entre os caminhantes.