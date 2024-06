Atacadão na França: entenda por que movimentos sociais são contra abertura de lojas

A rede brasileira Atacadão inaugurou, na última quinta-feira (20), o primeiro hipermercado em solo francês, na região de Aulnay-sous-Bois, uma periferia popular nos arredores de Paris.

A abertura do empreendimento, no entanto, ocorreu sob fortes protestos do partido de esquerda França Insubmissa e outros movimentos sociais, que tentaram impedir a inauguração.

As críticas foram, inicialmente, direcionadas à Rede Carrefour, responsável pelo Atacadão em outras partes do mundo. Um dos problemas, apontaram os protestantes, seriam as demissões em massa recentes promovidas pelo Carrefour em solo francês, além da especulação de que o modelo deve contratar menos.

"Aulnay e os habitantes de Seine-Saint-Denis merecem mais do que este projeto miserabilista e de baixo custo, que ameaça o emprego, que abre caminho à utilização exclusivamente de automóvel, degrada a oferta comercial e impõe um modelo de consumo que vai contra as questões sanitárias e ecológicas", diz parte de um abaixo-assinado realizado pelo partido França Insubmissa.

Cerca de 600 pessoas assinaram a petição, segundo o partido. O modelo de mercado do Atacadão não funciona apenas no Brasil e já chegou na Colômbia, Argentina, Marrocos, Romênia e Espanha.

Moradores elogiam

Apesar dos protestos, a inauguração ocorreu normalmente na última quinta. Segundo uma reportagem do jornal Le Parisien, vários moradores de Aulnay-sous-Bois elogiaram o modelo de compra e saíram do local com diversos pacotes de produtos.

"Pelo menos no papel, a promessa desse modelo, que é um sucesso no Brasil com 366 lojas e responde por dois terços das vendas do Carrefour no país, é tentadora", comunicou o Le Parisien. Dezenas de pessoas estiveram na cerimônia de inauguração, incluindo o CEO do Carrefour, Alexandre Bompard.

A gestão da loja está sob responsabilidade da LabelVie, franquia que já instalou lojas com a marca Atacadão no Marrocos. Noël Prioux, diretor-executivo do Carrefour, explicou que o Atacadão de Aulnay-sous-Bois terá "entre 120 e 130 funcionários".

Conforme o jornal Les Echos, o grupo Carrefour estaria em processo de análise da primeira loja para determinar a abertura de outras na França. As especulações apontam que novas filiais podem ser abertas no norte do país.