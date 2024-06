Mulher contrai bactéria 'comedora de carne' ao machucar o tornozelo no jardim de casa

Louise Fawcett, de 58 anos, adquiriu fasciíte necrosante após machucar o tornozelo com telhas que estavam no jardim de sua casa, em Derbyshire, na Inglaterra. A bactéria que provoca a doença é conhecida popularmente como "comedora de carne" e se espalhou rapidamente pelo corpo da mulher. Informações são do O Globo.

Segundo o jornal, Louise notou a perna inchar logo após machucá-la, mas achou que se tratava de uma lesão comum. No entanto, ela acordou no dia seguinte com calafrios.

"Imediatamente, fui ao médico. Recebi antibióticos, porém, naquela noite, comecei a me sentir muito pior. Na manhã seguinte, eu tinha o que parecia ser uma marca de nascença de vinho do Porto [cores roxas muito fortes] no meu tornozelo. Eu disse a Mark [marido] que achava que estava com sepse", afirmou a inglesa à imprensa local.

Com a piora do quadro, o marido dela a levou ao hospital, o Chesterfield Royal Hospital, na cidade onde moram. Na unidade, a empreendedora passou mal ainda na sala de espera, pouco depois de fazer exames de sangue. Ela foi socorrida por uma enfermeira, identificada como Charlotte Holmes.

"Devo minha vida a Charlotte. Ela estava estudando a doença potencialmente fatal, fasciíte necrosante, na semana anterior, na universidade. Ela disse que percebeu em poucos minutos que eu parecia mal, que eu estava piorando, mas estava sendo muito descritivo sobre como me sentia, o que a ajudou a fazer o diagnóstico", disse Louise.

Doença se alastra rapidamente

Durante o atendimento hospitalar, a fasciíte já havia saído do tornozelo da inglesa e passado para o joelho. Ela precisou ficar internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por três dias e enfrentou seis cirurgias. À família, foi dito que a mulher teria apenas 20% de chance de sobreviver.

"Tive que fazer cirurgia plástica porque eles penetraram profundamente no meu tornozelo. Tiveram que fazer um enxerto de pele da minha coxa até o pé. O enxerto funcionou. Fiquei impressionada com meu progresso", relembra a inglesa. Atualmente, ela está de repouso, em casa, mas já anda com muletas e faz fisioterapia semanalmente.

Sintomas de fasciíte necrosante

De acordo com o Hospital Israelita Albert Einstein, a fasciíte necrosante é considerada uma infecção grave e rara, que destrói os tecidos abaixo da pele. Ela pode ser causada por diferentes bactérias e é mais comum em pessoas com o sistema imunológico debilitado.

Dentre os principais sintomas da doença, estão:

Feridas;

Dor;

Inchaço;

Febre;

Bolhas;

Erupções na pele;

Pus.

A doença pode se espalhar rapidamente e causar complicações graves pelo corpo. O tratamento requer o uso de antibióticos e outros medicamentos para aliviar sintomas. Além disso, em alguns casos, é necessário remover cirurgicamente o tecido atingido, como no caso de Louise.