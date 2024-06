Claudia Alencar recebe alta do hospital após seis meses internada por superbactéria

Claudia Alencar, de 72 anos, deixou o Hospital Placi Barra, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (6), após quase seis meses internada. A atriz tratava de complicações derivadas de uma infecção causada pela superbactéria Staphylococcus aureus.

A artista foi diagnosticada com uma infecção bacteriana grave após uma cirurgia na coluna. No dia 17 de dezembro, ela deu entrada na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio, quando foi submetida a tratamentos intensivos e enfrentou um quadro sério.

No dia 24 de dezembro, a atriz passou por uma nova cirurgia para tratar a ferida operatória que causou a infecção e identificar a bactéria responsável. Após dois dias, ela passou por um procedimento de retirada do tubo endotraqueal, conhecido como extubação.

Ao ser transferida para o Hospital Placi Barra, a atriz passou por um processo de reabilitação, apresentando melhora funcional com ganho em equilíbrio e força muscular global.

"Durante a internação a equipe multidisciplinar do Placi Barra elaborou um planejamento terapêutico voltado para reabilitação motora e controle de dor, com isso a Sra. Claudia apresentou excepcional recuperação motora, ganho de força e massa muscular. Atualmente, está independente do ponto de vista motor e funcional, sem sequelas motoras, sendo capaz de realizar suas atividades diárias de vida e físicas", informou último boletim médico do hospital.

Staphylococcus aureus

A Staphylococcus aureus é uma bactéria Gram-positivas, em forma de esferas (cocos) e está presente normalmente na pele e na mucosa das pessoas, principalmente boca e nariz, sem causar danos ao organismo.

No entanto, quando o sistema imunológico está comprometido ou quando há alguma ferida, essa bactéria pode proliferar e atingir a corrente sanguínea, provocando a sepse, que corresponde à infecção e inflamação generalizada grave.

Carreira da atriz

Claudia Alencar é conhecida no mundo artístico por seus papéis em novelas como "Tieta" (1989) e "Fera Ferida" (1993). Antes do problema de saúde, ela estava cotada para a novela "Beleza Fatal" na HBO Max, mas precisou deixar o elenco.

A notícia foi divulgada pela assessoria da atriz, que enviou uma nota oficial para a imprensa. "Claudia Alencar, vem, através de sua assessoria, apresentar nota de esclarecimento aos fãs e à imprensa. Tendo em vista o período de internação da atriz desde o final do ano passado e, ainda sem previsão de alta, é com grande lamentação que informamos que a atriz não retomará sua carreira na obra Beleza Fatal, que terá transmissão pela HBO", começou o comunicado.

"Claudia Alencar é muito agradecida a toda equipe de produção da HBO, em especial a Maria de Médicis, diretora artística da novela Beleza Fatal, pelo convite para a atriz fazer parte da trama", continuou.

A atriz está afastada da televisão desde 2017, quando participou de "Rocky Story", na Globo.