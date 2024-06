Luana Piovani defende Karoline Lima após briga judicial com Éder Militão

“A Karoline vai se manter contando as verdades a respeito do ex-marido, esse Militão de quinta, na internet [...] É muito bom isso que aconteceu com a Karoline, porque a gente abre jurisdição para nenhum safado alecrim dourado conseguir calar a boca da mãe que está contando as verdades na internet, porque não dá para sofrer sozinha em casa”, afirmou a atriz.