Juliano Cazarré comenta saúde da filha após internação em hospital

O ator Juliano Cazarré foi às redes sociais tranquilizar os seguidores a respeito do estado de saúde da filha Guilhermina, de 1 ano. "Passei a noite bem, amigos. Obrigada pelas orações", disse o ator em suas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (5).

Guilhermina nasceu com um grave problema no coração e está com problemas para respirar. Ela voltou ao hospital na noite dessa terça (4).

A filha do artista e de Letícia Cazarré tem enfrentado problemas no uso de uma cânula para auxiliar na respiração. Por isso, por mais que o casal tenha uma equipe médica em casa para cuidar da menina, eles acreditam que seja mais seguro que ela fique no hospital até que se descubra o que motiva as constantes intercorrências.

"Guilhermina está precisando fazer exames para descobrir por que ela está dessaturando, com esforço respiratório e febre. Por isso, vai para o hospital agora com o papai. Nossa equipe de médicas, fisioterapeutas e técnicas está fazendo de tudo, mas chega uma hora que o hospital fica mais seguro que a casa", explicou a mãe, Letícia.

Problema no coração

Guilhermina é a quinta filha do casal Juliano e Letícia Cazarré. Assim que nasceu, a bebê foi diagnosticada com uma cardiopatia congênita rara, conhecida como Anomalia de Ebstein, que afeta a válvula tricúspide.

Essa condição afeta um em cada dez mil bebês, com distribuição igual entre os gêneros feminino e masculino.