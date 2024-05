Letícia Cazarré registra momento em que marido fala da doença da filha para Papa Francisco

Letícia Cazarré compartilhou o momento em que o marido Juliano conversou com o Papa Francisco, durante uma audiência na Itália, na quarta-feira (22). O casal estava há cinco anos sem viajar para o exterior e foi ao Vaticano a convite de um padre brasileiro.

Segundo Letícia, os dois conseguiram apresentar toda a família ao líder religioso por meio de porta-retratos. No momento, que avaliou como “histórico”, eles estavam com o pequeno Estêvão, um dos seis filhos do casal.

“Cazarré mostra ao Papa Francisco uma foto da nossa família, conta sobre a doença rara da Maria Guilhermina e entrega o título de Embaixador Mundial dos Raros. Eu me apresento, olho bem fundo nos olhos do Papa, e recebo dele um conselho que vou levar para a vida”, comentou a stylist.

Maria Guilhermina, de 1 ano, filha de Juliano e Letícia, nasceu com uma doença rara no coração, atualmente, a pequena mora com os pais, mas precisa de cuidados especiais, como uma cânula para auxiliar na respiração. Em razão dela, o casal foi convidado para conhecer o Papa e representar a causa das doenças raras no Vaticano.

Na quarta-feira (22), Letícia já tinha publicado o momento nas redes sociais. "Apresentamos também todas as pessoas e especialmente as crianças que sofrem com doenças raras do Brasil", finalizou ela, em uma sequência de fotos da viagem.