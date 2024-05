Beetlejuice 2 ganha novo trailer com Michael Keaton, Winona Ryder e Monica Bellucci; veja

O filme "Beetlejuice Beetlejuice - Os Fantasmas Ainda se Divertem" ganhou novo trailer na tarde desta quinta-feira (23). Com a presença de Willem Dafoe e Danny DeVito, a produção chega às salas de cinema no dia 6 de setembro.

No trailer, Winona Ryder aparece alertando ao público que as cenas do filme são intensas. Em seguida, a atriz Jenna Ortega, que interpretou a Wandinha na série da Netflix, pergunta 'quem é Beetlejuice?' para a personagem de Winona.

Ela, por sua vez, responde: "não acredito que eu vou falar isso", e pede para o nome dele não ser mencionado três vezes, já que isso invoca a presença do fantasma. Irresponsavelmente, Jenna repete, fazendo com que Beetlejuice apareça.

O filme "Beetlejuice 2", seguindo o resgate nostálgico de filmes dos anos 1980, tem o retorno dos atores Michael Keaton e Winona Ryder.