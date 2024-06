Fernanda Paes Leme dá detalhes de suposto afastamento de amigos famosos

Fernanda Paes Leme completou 41 anos na última terça-feira (4) e internautas notaram a ausência de homenagens de amigos famosos nas redes sociais. Após ser questionada em seu perfil no Instagram, a apresentadora falou sobre o assunto nesta quarta-feira (5).

"Algumas pessoas estão perguntando: 'fulano e beltrana não postaram do seu aniversário, vocês estão afastados por quê?'. Não tem ninguém afastado", afirmou. Fernanda ressalta que nem tudo "é mostrado" nas redes sociais.

"Vocês não podem ficar baseando as relações das pessoas pelo que vocês veem aqui na internet, nem tudo é mostrado, nem tudo é falado", acrescentou. "Fiquem tranquilos que está tudo bem com todo mundo, paz", pontuou.

A apresentadora ainda reforçou que recebeu mensagem de todos os amigos. "Também sou curiosa, também fico assim às vezes com as outras pessoas, está tudo bem. Todo mundo me mandou mensagem, todo mundo me desejou parabéns, está tudo certo, ninguém está afastado ou brigado. Não é porque não posta aqui quue não ama ou que brigou", declarou.

RUMORES DE AFASTAMENTO DE BRUNO GAGLIASSO

Internautas acreditam que o desabafo foi uma resposta de Fernanda aos boatos de afastamento de Bruno Gagliasso. Amiga de longa data do ator, a apresentadora fez uma homenagem no dia do aniversário dele, 13 de abril, e mencionou o distanciamento entre eles.

"Por mais que eu nem lembre quando foi a última vez que o encontrei, que conversamos de verdade (não rapidinho aqui), que realmente estivéssemos próximos, olhando no olho. Temos muita história", disse na ocasião.

Após a repercussão da homenagem, ela apagou a publicação.