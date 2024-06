Homem é resgatado com vida após dez dias perdido em montanhas nos EUA

Lukas McClish, de 34 anos, foi resgatado na última quinta-feira (20), após passar mais de dez dias perdido em uma região montanhosa no norte da Califórnia, nos Estados Unidos. Em entrevista à KSBW, ele revelou que usou a própria bota para beber água e que se alimentou de frutos silvestres.

"Eu meio que caminhava todos os dias. Subo um desfiladeiro, desço um desfiladeiro até a próxima cachoeira, sento perto da cachoeira e bebo água da minha bota", comentou ele. Na mata, McClish chegou a perder cerca de 13 quilos.

Desaparecimento

O desaparecimento do homem foi reportado pela família no dia 16 de junho, cinco dias após ele sumir. Segundo o Metrópoles, o jovem saiu para caminhar pelo Parque Estadual Big Basin Redwood e planejava fazer uma trilha de três horas, por isso, levou apenas uma tesoura dobrável e uma lanterna.

No entanto, devido a queimadas que atingiram a região, alguns pontos de referência no local foram apagados e ele se perdeu.

As buscas mobilizaram cerca de 300 pessoas, drones e cachorros especializados em resgates, segundo o The New York Times.