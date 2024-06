Bairro que homenageia brasileiros na Faixa de Gaza é destruído na Guerra

Um bairro chamado Al-Brazil localizado no sul de Rafah, cidade palestina na Faixa de Gaza na fronteira com o Egito, tem sido destruído pelo exército de Israel. O local é um campo de refugiados batizado em homenagem ao Brasil e nas últimas semanas, tanques e soldados israelenses têm passado por suas ruas, além de drones e aviões que circulam no céu. Israel tem concentrado os esforços nessa região da Palestina afirmando que o local é refúgio de terroristas armados do Hamas.

O bairro tem esse nome porque soldados brasileiros integraram forças de paz da ONU no local durante os anos 1950 e 1960. No bairro, vivem refugiados de conflitos anteriores com Israel. O território foi construído em torno de uma rua também de nome Al-Brazil.

Entre os palestinos, o Brasil tem a fama de ser um país tradicionalmente aliado à causa palestina. Mas, durante o Governo Bolsonaro essa reputação ficou comprometida já que o ex-presidente privilegiou as relações com Israel e chegou a ameaçar transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv a Jerusalém, decepcionando os palestinos.

Desde o dia 7 de outubro de 2023, quando o Hamas atacou Israel em um atentado que deixou 1.200 mortos e tomou 250 reféns. O Exército israelense tem revidado bombardeando a faixa. Segundo o Hamas, as ações israelenses deixaram mais de 37 mil mortos até agora.

No âmbito internacional, organizações acusam Israel de fazer ataques desproporcionais e de cometer crimes de guerra, algo que Tel Aviv nega.

Efeito do conflito

No começo da ofensiva, Israel sugeriu aos moradores da Faixa de Gaza que buscassem refúgio na região sul. Milhares passaram a ser abrigar na área nos primeiros meses. A população de Rafah foi de 280 mil para 1,5 milhão de pessoas. Está ali a única passagem para fora de Gaza, ao Egito.

Foi por Rafah que dezenas de brasileiros escaparam desde o início da guerra.

Por ora, as tentativas de chegar a um cessar-fogo fracassaram. Israel exige o desmonte do Hamas e a soltura dos reféns. Já o Hamas quer o fim total dos ataques e a retirada das forças israelenses de Gaza.