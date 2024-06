Menino de 10 anos é expulso de voo com pai após se recusar a usar cinto de segurança

Um menino de 10 anos foi expulso de um voo da Latam na Colômbia por se recusar a usar o cinto de segurança. O avião realizava os procedimentos de decolagem e voaria de Santa Marta para Bogotá, capital do país, quando a criança se recusou a seguir as instruções da tripulação, o que fez o capitão decidir voltar ao portão para que a criança saísse do avião.

Imagens veiculadas nas redes sociais mostram passageiros incomodados solicitando ao pai do menino, que o acompanhava, que o tirasse da aeronave.

Veja também Mundo Dezenas de pessoas ficam presas de ponta-cabeça em parque de diversões nos EUA; veja o vídeo Mundo Caso Titan: fim das investigações sobre submarino que implodiu com bilionários é adiado; entenda

Antes da retirada da criança, um comissário chegou a reforçar os avisos de segurança do voo, informando que, caso os procedimentos não fossem seguidos, o avião não decolaria.

Após os pedidos insistentes, o pai e o menino foram retirados do voo. Segundo o portal de notícias Mirror, a confusão causou um atraso de mais de uma hora na decolagem.