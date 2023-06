Maior pedra no rim do mundo é retirada de paciente no Sri Lanka; assista

Médicos militares do Sri Lanka removeram a maior pedra nos rins do mundo no ex-sargento Canistus Coonge, de 62 anos. O cálculo pesava 801 gramas, mais de cinco vezes o peso de um rim masculino em média.

A remoção cirúrgica da maior e mais pesada pedra renal do mundo ocorreu em 1º de junho, mas o anúncio ocorreu nessa quarta-feira (14). Os profissionais de saúde garantiram que o rim do ex-sargento está funcionando normalmente após a remoção da pedra.

A massa sólida tinha cerca de 13 centímetros de comprimento. De acordo com comunicado hospital militar de Colombo, o anúncio das autoridades aconteceu depois que o Guinness Book certificou o recorde.

Conforme o Guinness World Records, antes deste cálculo renal removido no Sri Lanka, a maior pedra tinha 13 centímetros, tendo sido encontrada na Índia, em 2004. Já a pedra mais pesada, foi registrada no Paquistão, em 2008, com 620 gramas.

O que é pedra nos rins

Conforme o Ministério da Saúde (MS), a litíase do trato urinário, conhecida popularmente como pedra nos rins, é causada pela formação de "cálculos no aparelho urinário que podem causar muita dor e impedir a passagem da urina. Ocorre com maior frequência em homens, atingindo toda a extensão da uretra, inclusive próximo à bexiga".

Esses cristais costumam provocar dor intensa ao se movimentarem. O tratamento, ainda conforme o MS, inclui analgésicos para alívio da dor nos episódios agudos, além de observação para eliminação espontânea, que ocorre em 80% dos casos, medicamentos que auxiliam na expulsão dos cálculos, fragmentação dos cálculos por ondas de choque, fragmentação e remoção por endoscopia uretral (ULT). Em casos mais complexos, remoção ocorre através de cirurgia.