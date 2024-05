AstraZeneca retira de circulação e encerra produção da vacina contra covid-19

O grupo farmacêutico britânico AstraZeneca anunciou, nesta quarta-feira (8), o fim das vendas de vacina Vaxzevria contra a covid — uma das primeiras produzidas na pandemia — alegando "razões comerciais" e um excedente de vacinas atualizadas.

"Como desde então foram desenvolvidas múltiplas vacinas contra variantes da covid-19, há um excedente de vacinas atualizadas disponíveis. Isto levou a uma queda na demanda pela Vaxzevria, que não está sendo mais produzida ou fornecida", afirmou a empresa em um comunicado.

Veja também Mundo Queda de prédio em construção deixa 4 mortos e dezenas de operários presos na África do Sul Mundo Brasileiro que matou jovem com ataque de espada deve responder por série de crimes em Londres

O anúncio da AstraZeneca aconteceu após o pedido de retirada voluntário feito em 5 de março, que entrou em vigor na terça-feira (7).

No Brasil, a vacina da AstraZeneca é produzida pela Fiocruz após transferência de tecnologia formalizado em junho de 2021. A primeira dose do imunizante foi aplicada no país em fevereiro de 2022.