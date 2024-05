Funcionário de navio é preso, nos EUA, suspeito de usar tesouras para ferir três pessoas a bordo

Um funcionário de um cruzeiro foi preso pelo FBI nessa terça-feira (7), no Alasca, Estados Unidos, suspeito de ferir três pessoas com tesouras médicas. O sul-africano teria atacado as vítimas após ser levado ao centro médico da embarcação, onde deveria ser avaliado por tentar lançar um bote salva-vidas no mar para tentar fugir do navio.

Segundo o Departamento de Justiça norte-americano, na última segunda-feira (6), Ntando Sogoni, de 35 anos, trabalhava no veículo marítimo quando outros colegas o observaram tentando pegar o pequeno barco para tentar desembarcar. No entanto, ele foi interceptado pela equipe de segurança local e escoltado ao setor de saúde, onde deveria ser avaliado.

Ao chegar no centro médico, o funcionário do cruzeiro atacou fisicamente um guarda e um enfermeiro que estavam em uma das salas de exame. Depois, seguiu para outro cômodo, onde uma norte-americana era examinada. Então, pegou uma tesoura médica e golpeou a mulher várias vezes, atingindo braço, mão e rosto dela.

Antes de ser detido, Sogoni também atacou dois seguranças, que tentavam intervier na situação, acertando um deles na região da cabeça e o outro nas costas e nos ombros. Ele foi capturado e mantido na prisão do navio até essa terça-feira, quando foi preso pelos agentes federais em Juneau, capital do Alasca.

Devido à acusação, o sul-africano poderá enfrentar uma pena máxima de 10 anos de detenção e uma multa de mais de R$ 1 milhão para cada crime.