Papa Francisco envia 100 mil euros para ajudar desabrigados no Rio Grande do Sul

O papa Francisco doou 100 mil euros (cerca de R$ 500 mil) para auxiliar as vítimas desabrigadas no Rio Grande do Sul. A informação confirmada pelo Vatican News nesta quinta-feira (9). O estado já registrou 107 mortos e 136 pessoas estão desaparecidas devido as fortes chuvas e enchentes.

"Fomos informados através da Nunciatura Apostólica de que o Santo Padre destinou um valor substancial, através da Esmolaria Apostólica, para auxílio dos desabrigados. Este valor foi em torno de 100 mil euros e será repassado para o Regional Sul 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o regional que abrange todo o Rio Grande do Sul, para ajudar no que for possível", disse arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Jaime Spengler.

No último domingo (5), o pontífice manifestou solidariedade as vítimas atingidas pela enchentes ao final da oração. "Quero assegurar a minha oração pelas populações do Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingidas por grandes inundações. Que o Senhor acolha os mortos e conforte os familiares e quem teve que abandonar suas casas", rezou.

Dom Jaime disse ainda que a solidariedade de voluntários vem sendo essencial neste momento de tragédia que o RS enfrenta. "Visitei vários locais onde os desabrigados estão sendo acolhidos, e é verdadeiramente um trabalho extraordinário realizado por tantos voluntários, juntamente com as nossas comunidades. É um trabalho muito bonito", revelou.

Tragédia no RS

O Rio Grande do Sul há quase duas semanas sofre as consequências de fortes chuvas. Com várias cidades alagadas, foram registrados 107 mortos e 136 desaparecimentos. Mais de 165 estão desalojados e 1.482.006 foram afetados. São 374 feridos e há ainda um óbito em investigação.

Além disso, hospitais de campanha foram levantados pelo Governo Federal para ajudar os feridos e desabrigados em pelo menos três cidades mais afetadas: Estrela, Canoas e São Leopoldo.