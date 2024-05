Caixa recebe solicitação para adiamento de concurso devido à calamidade no Rio Grande do Sul

A Caixa Econômica Federal recebeu um ofício solicitando o adiamento da prova do concurso público, marcada para o dia 26 de maio, devido à situação de calamidade do Rio Grande do Sul.

O pedido foi feito nesta quarta-feira (8) pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) sob o argumento de que os candidatos do estado gaúcho estão impossibilitados de se preparar para o certame, que oferece 4 mil vagas em todo o Brasil, incluindo o Ceará. As informações são do portal Extra.

Diante do pedido, o banco informou que está avaliando a situação, mas que ainda não há uma decisão. Segundo a publicação, internamente, a sinalização é de que a Caixa deva aceitar o pedido.

Concurso da Caixa

Conforme o edital, são ofertadas 4 mil vagas, sendo cerca 3,2 mil delas para contratação imediata. A maioria é de nível médio — aproximadamente 3,1 mil —, e as demais são de nível superior. Os salários variam de R$ 3.762 a R$ 14.915, a depender do perfil.

Os postos de trabalho são espalhados pelos 26 estados e o Distrito Federal. No Ceará, o certame ocorrerá em quatro cidades, totalizando 60 vagas. Pelo último balanço divulgado pela Caixa, mais de 1,3 milhão de pessoas se inscreveram.

Adiamento de concursos em todo o Brasil

Na última semana, o Governo Federal decidiu adiar o Concurso Nacional Unificado (CNU), que ocorreria no último domingo (5), por conta da tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. A prova do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), inicialmente marcada para o dia 12 de maio, também foi adiada.