Mell Muzzillo vive romance com Marcello Melo Jr, seu novo par em 'Renascer', diz jornal

Após romper o relacionamento com Xamã, a atriz Mell Muzzillo, que vive a Ritinha na novela "Renascer", da TV Globo, vive um romance com outro colega de elenco, o ator Marcello Melo Jr, intérprete de José Bento. As informações são do jornal Extra.

A relação segue o exemplo de seus personagens, que também vivem um affair na novela das nove. Ainda conforme o jornal, os atores tentam manter a discrição, embora o romance não seja mais segredo nos bastidores.

No último Dia dos Namorados, em 12 de junho, Melo Jr. chegou a fazer uma pegadinha e postou um vídeo ao lado da atriz, como se fossem um casal, até surgir o ator Renan Monteiro para "beijá-lo". A ideia era parecer uma brincadeira, mas os dois já estavam juntos na época, segundo o jornal.

Veja também Zoeira Gloria Pires é condenada a indenizar ex-funcionária em mais de R$ 500 mil Zoeira Ex-assistente de Geraldo Luís chama apresentador de 'monstro' após demissão

Vida amorosa discreta

Ainda em junho, durante uma entrevista ao Extra, ele despistou sobre sua vida sentimental: "Tem gente que gosta de se expor, eu gosto da minha privacidade. A minha vida amorosa vai ser sempre uma charada", disse.

Marcello Melo Jr é pai de Maya, de 4 anos, fruto de sua relação com a atriz e psicóloga Dayane Bartoli, e Joaquim, de 5 meses, do envolvimento com a modelo Clara Diniz.