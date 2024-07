Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (4)

A novela 'Familia é Tudo' desta quinta-feira (4) vai ao ar às 19:15, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, A médica alerta Tom sobre o skate.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta quinta-feira

A médica alerta Tom sobre o skate. Eva aparece na Fundação com um hematoma no braço, e Vênus e Netuno/Léo falam com Nildes. Maya estranha o comportamento de Tom. Tom revela seu diagnóstico para Wilson. Júpiter fantasia com Lupita. Nicole começa a trabalhar na Mancini Music. Hans teme que Ernesto se apaixone por Andrômeda.

Luca pensa em procurar Ana. Tom não conta para a família sobre sua doença. Pudim e Laurinha se divertem com Eva. Netuno/Léo fala com Marta, e Otto fica animado. Murilo diz a Chantal que acredita na culpa de seu irmão. Jéssica surpreende Luca. Vênus se prepara para a inauguração da galeria.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:15, na Rede Globo.