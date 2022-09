Ingrid joga cocô de cavalo nos pertences de Vini em 'A Fazenda': 'só fala b*sta'

A influenciadora Ingrid Ohara jogou cocô de cavalo nos pertences do modelo Vini, nesta madrugada de quinta-feira (29), na "A Fazenda 14". A participante não gostou de perder a prova do fazendeiro para o colega, o que a fez entrar na segunda roça, e resolveu se vingar do peão.

A ex-"De Férias com o Ex" encheu um saco com os dejetos equinos e seguiu direto para a cama do rival. "Que isso, menina?", perguntou Pelé ao observar a criadora de conteúdo no quarto.

"Ele só fala b*sta, só quero que ele coma b*sta de volta", disse Ingrid.

Após episódio, Tiago informou a jovem que ela também derramou o cocô nos objetos de Shay, Lucas e André.

O antigo participante de "Casamento às Cegas: Brasil" e Kerline conversaram com a moça e afirmaram que "não conseguem mais defendê-la".

"Aqui é um jogo, você não pode fazer isso" O povo pode não gostar", advertiu o empresário. "Amiga, não tem como te defender. Por que você fez isso? Tinha que bater boca, mas jogar m*rda?", completou a ex-BBB cearense.

"Ele só fala m*rda! Joguei mesmo, f*da-se!", rebateu Ingrid.

Além da peoa, estão na roça ainda Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro.

