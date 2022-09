Bárbara Borges chora em 'A Fazenda' e fala que está desde 2019 sem trabalhar

Mesmo precisando de dinheiro, a peoa disse que não está disposta a ‘brigar com todo mundo’ para ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão

Bárbara Borges chorou, na segunda-feira (26), e desabafou com peões de “A Fazenda”, entre eles a cearense Kerline, sobre as dificuldades financeiras que tem passado, já que está desde 2019 sem trabalhar atuando. A atriz também falou sobre a separação do ex-marido, Pedro Delfino, que aconteceu em 2020.

“Desde 2019 eu estou sem trabalhar atuando. E, foi um momento muito crítico da minha vida. Eu passei por depressão, vi meu casamento desabando... Tudo o que eu achava que tinha de perfeito na minha vida, que era a minha profissão e o meu casamento, estava ruindo. E teve a questão do exagero do álcool, porque eu estava mal da cabeça”, disse, aos prantos.

A peoa disse que participar do reality show foi uma oportunidade de ganhar dinheiro, mas que não vale a pena passar por cima dos concorrentes, mesmo que o prêmio seja de R$ 1,5 milhão.

“E, de 2019 pra cá, a minha vida financeira, com dois filhos e a separação, perdi grana. A minha fonte de renda era atuando. E eu pensei: 'Cara, 'A Fazenda' vai ser uma oportunidade pra retomar'. O que eu quero é trabalhar. É um preço muito alto. R$ 1,5 milhão é lógico que eu quero, mas não vale a pena, pra mim, brigar com todo mundo, humilhar as pessoas. Eu só queria retomar a minha estabilidade financeira, porque fiquei muito dependente da minha mãe”.