Quem está na roça em A Fazenda? Veja como foi a formação da berlinda ontem (27)

A roça desta semana começou a ser formada na 'Fazenda 2022' e os participantes Ingrid Ohara, Rosiane Pinheiro, Vini Buttel e Deborah Albuquerque já estão previamente na berlinda. Dos quatro, apenas a última foi vetada de participar da prova do fazendeiro e já irá participar da votação do público.

Pouco antes de todas as indicações, Deolane Bezerra venceu a segunda prova do lampião, ganhando dois poderes. O vermelho, escolhido pelo público, ficou com a advogada, que concedeu o amarelo para Pétala Barreiros.

Fazendeiro indica

Shayan, fazendeiro da semana, indicou Vini Buttel para ocupar o primeiro banco disponível da berlinda. O motivo, segundo ele, seriam as contradições do rapaz.

"Lá atrás ele começou a fazer sementes de discórdia comigo, dizendo que eu queria ser herói de mulheres. Segundo, ele falou das roupas de uma mulher, o que eu acho muito errado", disse.

Confira os votos dos peões:

Thomaz Costa votou em Deborah Albuquerque

Bia Miranda votou em Deborah Albuquerque

Kerline Cardoso votou em Bia Miranda

Alex Gallete votou em Tiago Ramos

Lucas Santos votou em Deborah Albuquerque

Bárbara Borges votou em Pétala Barreiros

Ruivinha de Marte votou em Pétala Barreiros

Pelé Milflows votou em Bia Miranda

Vini Buttel votou em Deborah Albuquerque

Rosiane votou em Deborah Albuquerque

Deborah Albuquerque votou em Deolane Bezerra

Tati Zaqui votou em Bia Miranda

Tiago Ramos votou em Deborah Albuquerque

André Marinho votou em Deborah Albuquerque

Deolane Bezerra votou em Deborah Albuquerque

Ingrid Ohana votou em Thomaz Costa

Iran Malfitano votou em Bia Miranda

Pétala Barreiros votou em Deborah Albuquerque

Moranguinho votou em Deborah Albuquerque

Em meio à votação, Pétala escolheu Rosiane Pinheiro para não ser puxada para a baia. Porém, ela acabou indo para a roça por conta do resta um, enquanto Ingrid Ohara foi puxada por Deborah Albuquerque.