Deolane Bezerra passa mal durante trato da vaca e quase vomita em 'A Fazenda 14'; veja vídeo

Deolane Bezerra passou mal e quase vomitou enquanto cuidava da vaca na manhã desta sexta-feira (23), em "A Fazenda 14". O animal começou a fazer cocô e a advogada saiu correndo. Ela primeiro sentiu um cheiro forte de urina.

“Ai, c******. Vaca sem educação, mano! Perdi a voz. Não tem educação nenhuma", gritou a peoa. A equipe da participante postou o vídeo do momento no Twitter: "Tô passando mal".

Lucas Santos, parceiro da doutora no trato do animal, teve uma crise de riso e depois gritou para ela vir terminar a tarefa: "Me ajuda aqui, Deolane".

A dupla tentava amarrar a vaca para conseguir ordenhar leite no momento do "incidente". Eles foram colocados função da vaca pelo fazendeiro da semana, Shayan Haghbin.

Ex-namorado não torce por Deolane

Antônio Mandarrari, ex da peoa, não estaria torcendo para Deolane ganhar o reality show, segundo revelou o Splash do Uol. O empresário está torcendo para que a participante Ellen Cardoso, a Moranguinho, esposa do cantor Naldo, vença o programa da Record.