Cena de Juma virando onça em Pantanal ganha repercussão na web; confira

Juma Marruá, intepretada por Alanis Guillen, voltou a virar onça na novela Pantanal, da TV Globo. No capítulo que foi ao ar nessa quinta-feira (22), a personagem foi feita de refém por Solano (Rafael Sieg), que acabou morto após ela incorporar o animal.

Tudo começou quando Juma saiu para caçar o almoco e foi abordada pelo matador de aluguel. Ele a observa recarregando uma espingarda com balas e a usa para fazê-la de refém.

Horas depois, Solano e Juma ouvem rugido de onça do lado de fora. Juma aterroriza Solano e sugere que ele cheque se todas as portas e janelas estão fechadas. Quando ele retorna, ela já não está mais ali. Ele se depara com uma onça, que o mata rapidamente.

"Veio bulir com o que não devia, a onça pegou", afirmou Juma para Tibério e Muda, que a encontraram depois de matar Solano.

Na web, internautas repercutiram a cena elogiando a interpretação de Alanis. "Juma virando onça, a cena do olhar arrepiante, o bote, Alanis Guillen em estado de graça. O impacto dessa cena. Que espetacular", opinou.