Quem é o fazendeiro da semana? Veja como foi e quem ganhou a prova da Fazenda desta quarta (28)

O modelo Vini se livrou da roça, nessa quarta-feira (28), ao vencer a prova do fazendeiro da semana em 'A Fazenda 14'. Com o resultado, Ingrid e Rosiane, que também estavam na disputa, foram direto para a berlinda ao lado de Deborah Albuquerque, que já estava no pário após ser vetada da dinâmica pela atriz.

Chateada com a vitória do rival e com a segunda roça, a ex-'De Férias com o Ex' jogou cocô de cavalo nas roupas de Vini.

Como foi a prova?

Para se tornar o fazendeiro da semana, os participantes tiveram que contar com a sorte e usar o raciocínio lógico. O objetivo da dinâmica era chegar a um chapéu situado no centro do tabuleiro, sendo que havia três caminhos diferentes com oito peças fixas que ligavam os peões até o assessório.

Rosi, Ingrid e Vini tinham que encontrar o percurso mais seguro — que estava escondido no tabuleiro, em meio há alguns pisos falsos que faziam com que o indivíduo retornasse ao início do projeto.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn