Quem está na roça? Veja nomes e como foi a sexta votação em A Fazenda

A sexta roça de A Fazenda 14, da TV Record, começou a ser formada no programa desta terça-feira (25). Nesta noite, o fazendeiro Lucas Santos indicou Bárbara Borges direto para o banquinho. A votação dos peões também movimentou a formação da roça.

Bárbara Borges, Pétala Barreiro e Pelé Milflows estão próximos da berlinda, mas um deles pode se salvar ao ganhar a Prova do Fazendeiro, que será realizada na quarta-feira (26). Vini Buttel, no entanto, já está na berlinda, pois foi vetado/a da prova por Pelé.

A eliminação de um dos peões acontece na próxima quinta-feira (27).

Poderes do lampião

A formação da roça teve interferência dos poderes do lampião, guardados por Kerline Cardoso, vencedora da Prova de Fogo. O poder da Chama Preta dava imunidade à roça dessa semana.

Já o poder da Chama Verde, escolhido pelo público, dizia o seguinte: "Você é o terceiro roceiro de hoje. Caso já esteja na roça, escolha o terceiro roceiro entre os peões da baia ou da sede”.

Kerline escolheu ficar com o poder da Chama Preta e deu o poder da Chama Verde para Pétala Barreiros, levando a peoa diretamente para a berlinda.

COMO FOI FORMADA A ROÇA?

O fazendeiro Lucas Santos indicou Bárbara Borges diretamente à roça. "Eu percebo que quando o erro vem do nosso grupo, ela levanta aqueles podcasts vitimistas, apontando dedo, falando. Porém, quando o erro provém do lado do grupo dela, eu não vejo nenhuma posição", disse o peão.

Vini Buttel foi para berlinda ao ser a mais votado pela casa. Já Pétala se tornou a terceira roceira após receber o poder verde de Kerline Cardoso.

Por fim, Pelé sobrou na tradicional dinâmica do resta um, na qual o participante que não for salvo por nenhum peão vai para a roça.

Tradicionalmente, o último roceiro veta um dos oponentes da prova do fazendeiro. Pelé escolheu Vini, que já está garantido na berlinda.

QUEM VOTOU EM QUEM

Moranguinho votou em Deborah Albuquerque;

Bárbara Borges votou em Vini Buttel;

Pétala Barreiros votou em Deborah Albuquerque;

Ruivinha de Marte votou em Vini Buttel;

Deolane Bezerra votou em Deborah Albuquerque;

Vini Buttel votou em Deborah Albuquerque;

Deborah Albuquerque votou em Vini Buttel;

Bia Miranda votou em Deborah Albuquerque;

Pele Milflows votou em Vini Buttel;

André Marinho votou em Deborah Albuquerque;

Iran Malfitano votou em Vini Buttel;

Kerline Cardoso votou em Vini Buttel;

Alex Gallete votou em Vini Buttel.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn