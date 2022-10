Renata Vasconcellos se emociona com homenagem à Susana Naspolini no Jornal Nacional; veja vídeo

Renata Vasconcellos se emocionou durante o Jornal Nacional após veicularem reportagem que homenageava a jornalista carioca Susana Naspolini, que faleceu aos 49 anos nesta terça-feira (25).

Susana foi uma conhecida e querida repórter da TV Globo no Rio de Janeiro, atuando principalmente no quadro de jornalismo comunitário RJ Móvel, do RJ1.

"O jornalismo perdeu hoje uma das profissionais mais talentosas, comunicativas, queridas do Rio de Janeiro", disse Renata para abrir a matéria.

A reportagem mostrou diversos momentos de alegria de Susana, assim como evidenciou o carinho que a população tinha por ela. "Todo mundo aqui te ama, Susana", se declara um morador durante uma antiga reportagem.

Veja vídeo da reportagem completa

Jornalista morre de câncer

A jornalista Susana Naspolini morreu aos 49 anos, em São Paulo, devido a um câncer no osso da bacia. Ela estava internada em um hospital há mais de duas semanas e a filha vinha intensificando os pedidos de orações nas redes sociais.

Conforme o g1, um tumor identificado na bacia se espalhou por outros órgãos e ela não resistiu.

No entanto, ao longo das quase cinco décadas de vida, Susana também enfrentou outros quatro diagnósticos de câncer. Esse, identificado na bacia, foi o quinto que a repórter da TV Globo batalhou contra.

Aos 18 anos, a jornalista teve o primeiro diagnóstico, um linfoma de Hodgkin. Aos 37, descobriu um tumor maligno na mama e, logo em seguida, um câncer na tireoide.

Em 2016, a catarinense enfrentou outro câncer de mama. Há dois anos, soube que estava com metástase nos ossos e passou a se tratar com quimioterapia oral, tendo melhoras.