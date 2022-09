Internautas pedem a expulsão de Vini Buttel após peão empurrar Thomaz Costa em 'A Fazenda 2022'

Após o influenciador carioca Vini Buttel empurrar o ator Thomaz Costa, internautas começaram a pedir a expulsão do peão do reality "A Fazenda 2022", neste sábado (17), nas redes sociais. A suposta agressão teria acontecido durante a madrugada, motivada por uma briga entre Vini com o apresentador paulista Alex Gallete.

Além de Thomaz, Iran Malfitano também foi empurrado e outros indícios de agressão foram apontados entre Vini e Alex durante o momento de tensão entre os participantes.

"A Fazenda 14", reality show da Record TV, já registra diversas brigas, com xingamentos e ofensas, protagonizadas pelos fazendeiros desde a estreia, na última terça-feira (13).

Entenda a briga

Na madrugada deste sábado, uma discussão entre Alex Gallete e o Vini Buttel começou depois do apresentador "desmascar" Vini. Durante a confusão, Allex expôs que o influencer entrou em contato dias antes do início do pré-confinamento para falar mal da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra. A partir disso, a briga começou.

Em pé em cima da cama, o paulista disse havia dado apoio a designer de moda e ex-BBB21 Kerline Cardoso em uma treta ocorrida minutos antes com Deolane.

Aos berros, ele segurava um cabide e Vini Buttel logo o ameaçou: "Se você chegar perto de mim com isso aí, vou te quebrar. Estou falando sério. Se você passar isso perto da minha cara de novo eu vou te quebrar". Alex Gallete o desafiou a partir para cima dele e agredi-lo fisicamente.

Imediatamente, alguns confinados surgiram para tentar evitar uma agressão entre eles. Mas antes que isso fosse possível, Vini acabou dando uma cabeçada em Alex.

Thomaz Costa tentou separá-los mas foi empurrado pelo carioca, fazendo o ex-namorado da atriz Larissa Manoela cair deitado em uma das camas. Iran Malfitano também tentou acalmar os ânimos do cinematografista e acabou levando um empurrão.