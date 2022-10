Com Pedro Bial, 'Linha Direta' vai voltar em 2023

O "Linha Direta", um dos programas mais queridos das décadas de 1990 e 2000, vai voltar para a programação da Rede Globo.

A emissora anunciou a novidade na noite desta quinta-feira (27), durante um evento para o mercado publicitário. A informação também foi compartilhada com o público nas redes sociais da Globo.

Veja anúncio da Globo sobre a volta do "Linha Direta"

De acordo com o Memória Globo, o "Linha Direta" foi inspirado em programas de sucesso nos Estados Unidos, como Yesterday, Today and Tomorrow e The Unsolved Mysteries.

Já passaram pelo comando do programa os jornalistas Hélio Costa, Marcelo Rezende e Domingos Meirelles.

Relembre a atração

A atração trazia a cada edição dois casos policiais, com cobertura jornalística sobre os crimes, o processo de investigação e a reconstituição baseada em depoimentos. Além de receber as sugestões de casos dos telespectadores, a equipe de reportagem viajava o Brasil todo produzindo matérias e buscando pautas.

"Linha Direta" era exibido uma vez por semana, nas noites de quinta-feira.

Quem apresentava o linha direta?

O programa estreou em 29 de março de 1990, idealizado e apresentado por Hélio Costa. Cerca de 150 eram envolvidas na produção, com recursos de computação gráfica e participação de especialistas. A atração passou apenas quatro meses no ar e foi interrompida em junho.

Em 1999, 'Linha Direta' retornou à programação com apresentação do jornalista Marcelo Rezende. Nessa segunda fase, o programa dava maior ênfase ao serviço de utilidade pública.

Legenda: "Linha Direta" foi inspirado em programas de sucesso nos Estados Unidos Foto: Reprodução

Um ano depois, em 2000, Domingo Meirelles passou a apresentar o programa e Milton Abirached assumiu a direção-geral. 'Linha Direta' seguiu no ar até 2008, com uma central telefônica disponível por 24h e uma página na Internet para receber denúncias. No período que foi transmitido, mais de 380 criminosos procurados pela justiça foram encontrados.