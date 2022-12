Wanessa Camargo prestigia aniversário de 11 anos da filha de Dado Dolabella

Dado Dolabella postou no Instagram um vídeo em que mostra a comemoração do aniversário de 11 anos da filha, Ana Flor. A celebração aconteceu nessa quinta-feira (1°). Ana é filha do ator com a ex-mulher dele, Juliana Wolter.

Nas imagens, é possível ver que Wanessa Camargo, namorada de Dado, prestigiou a comemoração, cujo tema foi a série da Netflix “Stranger Things”. José Marcus, de 10 anos, filho de Wanessa e Marcus Buaiz, também participou da festa.

Dado e Wanessa estão morando juntos em São Paulo. O ator, no entanto, mantém residência em Alto Paraíso, em Goiás, onde o casal fica quando busca a “cura espiritual”.

O romance foi assumido publicamente em outubro, quando eles posaram juntos pela primeira vez no camarim de Wanessa, antes da estreia do show da cantora.

Ontem, Dado também postou a primeira foto com Wanessa no Instagram e se declarou: “Eu e ela. Real. Bem melhor que metataverso. Ou qualquer verso. Só amor mesmo. E o infinito como horizonte. Te amo, Wanessa”. Nos comentários, ela retribuiu a homenagem: “Te amo, vida”, escreveu.